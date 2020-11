Als eine der ersten Corona-Opfer musste die Grazer Kultgastronomin Gerlinde Gibiser mit ihrem Lokal in Heiligenkreuz (Burgenland) im April Insolvenz anmelden. „Wir haben aber gekämpft, sind wieder aufgestanden und jetzt das“, ist sie verzweifelt. „Der November ist unser wichtigster Monat. Wir haben Hunderte Gänse vorbestellt, waren für den ganzen Monat bereits ausgebucht.“ In den nächsten Wochen gibt es eben „Gans to go“.