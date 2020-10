Der HC Linz hat am Samstag in Bregenz den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Oberösterreicher kamen in der 9. Runde der spusu-Handball-Liga zu einem 30:26 (15:14)-Erfolg. Vor der Pause hatten die Gäste einen Viertore-Vorsprung (15:11) noch aus der Hand gegeben, nach dem 27:23 in der 54. Minuten zeigten sie aber keine Schwäche mehr.