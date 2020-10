Wie viele Länder in Europa fährt auch England angesichts vieler Coronavirus-Neuinfektionen das öffentliche Leben erneut radikal herunter: Der britische Premier hat für den November einen zweiten Teil-Lockdown verkündet. „Bleiben Sie zuhause, schützen Sie das Gesundheitssystem, retten Sie Leben“, appellierte Boris Johnson am Samstag an seine Landsleute. Ab Donnerstag bleiben in England nur noch Schulen, Universitäten und notwendige Geschäfte geöffnet.