Fette Beute machten in der Nacht auf Samstag Einbrecher in Debant bei Lienz in Osttirol. Die noch unbekannten Täter stahlen 40 hochwertige E-Bikes, Fahrradzubehör und zehn Sportuhren. Der Schaden ist enorm. Die Fahndung nach den Tätern blieb bisher erfolglos.