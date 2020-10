Sturm-Boss Christian Jauk muss sich damit abfinden, dass nach dem Schlager am Sonntag gegen Top-Klub LASK in Graz-Liebenau keine Zuschauer mehr in die Merkur Arena dürfen. „„Es ist halt so - Gesetz ist Gesetz. Wir arbeiten, mit dem was möglich ist, trotzdem weiter, um so gut wie möglich aus der Krise zu kommen.“ Ein hartes Brot: Jedes Geisterspiel bei Sturm bedeutet einen Einnahmeausfall von 214.000 Euro.