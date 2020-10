George Russell gehört zu den großen Zukunftshoffnungen in der Formel 1! In Imola sorgte der Williams-Pilot jetzt für einen neuen Rekord in der Königsklasse. Denn in jedem einzelnen Qualifying seiner Formel-1-Karriere, bisher waren es 34, war der 22-Jährige schneller als sein jeweiliger Teamkollege.