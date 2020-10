Marsch: „Am Anfang waren wir, ganz ehrlich, nicht so gut“

Und was sagt Salzburg-Trainer Jesse Marsch nach dem Kantersieg seiner Mannschaft? „Am Anfang waren wir, ganz ehrlich, nicht so gut. Wir waren aber auch ein bisschen überrascht, dass Wattens so mutig war und so intensiv gespielt hat. Kompliment. Es hat daher für uns ein bisschen gedauert.“ Lob gab es für Offensivmann Noah Okafor: „Ich bin sehr glücklich. Er hat auch letzte Woche sehr gut gespielt. Er ist immer eine Möglichkeit in der Startelf.“