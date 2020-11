Der Wechsel von Mattersburg zum Europa-League-Fighter gestaltet sich für den 25-Jährigen wie aus dem Traumbuch. Was seinen Ex-Klub Sturm nicht sonderlich freut - denn heute ist der blonde Flankenflitzer in der Merkur-Arena Gegner - und er trifft mit Vorliebe gegen die Blackies. In sieben Duellen mit den Schwarz-Weißen, bei denen er von 2010 bis 2017 gespielt hatte, hat er viermal (und das in den letzten beiden Partien) eingenetzt und zwei Assists verbucht. Gegen keinen Bundesligaklub lief’s für ihn besser.