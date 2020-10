Lockdown am Friedhof. Ein Vor-Allerheiligen-Besuch auf dem ländlichen Friedhof: Der Bekannte am Nebengrab hält Abstand. Auch auf dem Friedhof spricht man über den bevorstehenden Lockdown. „Es bleibt uns halt nichts anderes übrig“, meint der Bekannte. Beruhigend: Er ist so vernünftig wie eine große Mehrheit der Menschen. Beunruhigend hingegen sind die Zahlen, die auf uns hereinprasseln: viel mehr Neuinfizierte als erwartet, viel mehr Erkrankte in den Spitälern, auch den Intensivstationen. Auch gar nicht beruhigend: Dass diese Zahlen immer öfter in Zweifel gezogen werden. Und auch beunruhigend: die Reaktionen honoriger Sportfunktionäre, die keine Einsicht in die Maßnahmen zeigen. Kritik setzt es auch aus der Opposition.