„Müssen auf vieles verzichten, was unser Leben ausmacht“

Daher habe man sich für den zweiten Lockdown (ab Dienstag und bis Ende November) entschieden. „Wie im Frühling werden wir in dieser Phase auf vieles verzichten müssen, was unser Leben ausmacht. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir die Wirtschaft so gut es geht am Laufen halten.“ Daher bleibe der Handel weiter geöffnet und auch Industrie und Produktion werden weiterarbeiten können.