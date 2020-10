Real Madrid hat mit einem 4:1-Erfolg gegen Aufsteiger SD Huesca vorerst die Tabellenführung in der spanischen Primera Division übernommen! Ein Erfolgserlebnis gab es auch mal wieder für Eden Hazard: Der belgische Rekordeinkauf stand nach seiner Verletzung erstmals in dieser Saison in der Startelf und schoss in der 40. Minute mit einem strammen Schuss aus rund 30 Metern ein wunderschönes Tor - zu sehen oben im Video (ca. bei Minute 01:05).