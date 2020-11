Regelmäßige Diebestouren in Deutschland

Der Ungar ist geständig in der Nacht von 29. Oktober 2020 auf 30. Oktober 2020 in Deutschland die Fahrräder gestohlen zu haben. Zudem gab er zu, seit April 2020 regelmäßig Fahrraddiebstähle in Deutschland verübt und in Ungarn verkauft zu haben. Der 42-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angezeigt.