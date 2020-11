Eine 20-jährige deutsche Staatbürgerin bot am 4. Oktober 2020 gegen 15 Uhr auf einer Internetplattform im Zuge einer Auktion ein Zielfernrohr an. Der Ausrufungspreis war 1 Euro. Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach ersteigerte den Artikel, bekam den Zuschlag und kaufte schließlich das Zielfernrohr zu einem Betrag von 1.206,49 inkl. Versandkosten. Der Betrag wurde von ihm am 6. Oktober 2020 nachweislich auf das von der 20-Jährigen angegebene deutsche Bankkonto überwiesen.