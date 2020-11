Allerheiligen – ein Tag der Stille und auch Gelegenheit, Gedanken über den Tod zuzulassen. In der Lungauer Sargfabrik Moser wird das ewige Tabu zum Tagesgeschäft: Mit 35.000 Särgen im Jahr ist die Holzfirma mit zweitem Werk in Tschechien Marktführer in Österreich. Zu Beginn der Corona-Krise brachen Bestellungen wie eine Lawine über den Betrieb herein.