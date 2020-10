Die steirische Regierung unterstützt die Entscheidungen aus Wien: „Es war Zeit, dass der Bund einheitliche Maßnahmen setzt. Wir haben immer wieder ein gemeinsames Vorgehen gefordert und sind froh, dass nun alle an einem Strang ziehen“, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Landeshauptmann-Stv. Anton Lang. „Wenn wir jetzt alle zusammenhalten, durchhalten und Abstand halten, sind wir zuversichtlich, dass wir das Virus eindämmen können. Es liegt an jeder und jedem Einzelnen.“ Sie hoffen auf eine Entlastung spätestens ab Dezember.