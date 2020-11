Auf frischer Tat ertappt

Nach umfangreichen Ermittlungen der PI Bürgerstrasse wurde eine kooperative Fallbearbeitung zwischen PI Bürgerstrasse, Landeskriminalamt OÖ und dem Stadtpolizeikommando Linz Kriminalreferat eingeleitet. Schließlich konnte der unbekannte Täter am 30. Oktober 2020 um 19.37 Uhr dabei beobachtet werden, wie er erneut einen Fahrscheinautomaten beschmutzte, indem er den Inhalt der mitgeführten Flasche in einen Automaten in der Goethestraße leerte. Daraufhin wurde der Mann, ein 53-jähriger Linzer, festgenommen und es konnten noch mehrere befüllte Flaschen sichergestellt werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 53-Jährige in die Justizanstalt Linz eingeliefert.