Siegl wurde das Feuerwehrwesen gewissermaßen in die Wiege gelegt. Ihr Vater Hubert Siegl trat im Jahr 1990 bei, seit 2010 ist er Zugskommandant. Auch ihr Bruder Marco und ihre Mutter Regina sind stolz, bei der Feuerwehr zu sein. Sophie selbst trat 2016 in den Aktivstand über und fungiert als Jugendbetreuerin. Christoph Paul ist seit zwei Jahren aktiver Feuerwehrmann in Winden. Er lässt keine Chance aus, um an Übungen teilzunehmen.