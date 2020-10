Landeshauptmann Peter Kaiser zeigt sich aber nicht erfreut, dass die Landesleute bei den Vorbereitungen des Lockdowns nicht involviert waren. „Es wäre besser gewesen, wenn auch wir aus den einzelnen Bundesländern früher bei den Verordnungen mitarbeiten und unsere Meinungen äußern hätten können.“ Kaiser hätte sich außerdem nachvollziehbare Entscheidungen gewünscht. „Viele Einrichtungen wie unser Kulturhaus in Klagenfurt müssen geschlossen werden, auch wenn es bei uns in Kärnten nicht einmal einen Cluster in diesem Bereich gab.“