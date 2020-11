Religiöse Geschichten für den „Mainstream“

„Der Zisterzienser verwendet spezielle Fachausdrücke etwa in der Geschichte von der Arbeit im Weinberg“, erläutert Andrea Hofmeister, die ebenfalls am Institut für Germanistik an der Grazer Uni wirkt. Der Schreiber und Kantor verfasste die religiösen Texte für seine Laienbrüder im Konvent, welche die „Storys“ bei ihren Seelsorgetätigkeiten an die Bevölkerung außerhalb der dicken Klostermauern weitergaben. Das Wort Gottes für den „Mainstream“ sozusagen.