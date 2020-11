Bis zu 15.000 Skifahrer tummeln sich im November normalerweise am Dach der Steiermark, nun fallen gut 400.000 Euro an Umsätzen weg. Dabei hat der Dachstein schon das ganze Jahr wirtschaftlich gelitten, so Bliem: Im Frühjahr, eine Hochsaison, war der erste Lockdown, im Sommer wurden weniger Personen in der Gondel transportiert. Über das Jahr gerechnet könnte das Minus bei 40 Prozent liegen.