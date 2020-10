So verzeichnete die Parktherme Bad Radkersburg vom Wiedereröffnen am 29. Mai bis zum September ein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr, mit Gäste-Zuwächsen aus allen Bundesländern, so Geschäftsführer Christian Korn. Auch das Vitalhotel freute sich laut Direktorin Claudia Wender über eine fast 90-prozentige Auslastung in der sommerlichen Nebensaison. Nun ist aber wieder alles anders.