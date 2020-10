Individual- und Freizeitsport im Freien erlaubt

Aber nicht nur im Fußball, auch alle weiteren Mannschaftssportarten auf Amateurniveau sind betroffen. Erlaubt bleiben weiterhin Individual- und Freizeitsport im Freien, wenn es in der sportspezifischen Ausübung nicht zu Körperkontakt kommt. Zu beachten sind dabei die notwendigen Sicherheitsabstände von mindestens einem Meter. „Nutzen wir die Zeit, um in Bewegung zu bleiben“, so der Appell von Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne).