Da waren wir auf einer Radtour in Julias Heimat. Das Bild steht für Gemeinsames: ein gemeinsames Hobby, der gegenseitige Ansporn, aber auch dafür, gemeinsam durch die verschiedenen Facetten des Lebens zu gehen. Im Fall von Julia, mit mir die Operationen an der Stimme durchzustehen oder Berufliches zu meistern. Es geht darum, in allen Herausforderungen immer wieder Ziele zu definieren und zu verfolgen.