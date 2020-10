Systeme sicherer als bei Wahl 2016

In Wirklichkeit ist die Wahlinfrastruktur heute Fachleuten zufolge weitaus widerstandsfähiger als bei der Präsidentschaftswahl 2016. „Die Bundesstaaten haben in den vergangenen vier Jahren beträchtliche Fortschritte gemacht, Cyber-Attacken und technisches Versagen zu verhindern und aufzudecken“, schreiben Lawrence Norden und Derek Tisler von der Universität New York in der Fachzeitschrift „Foreign Affairs“. Deshalb sei die Wahl 2020 in vielen Aspekten die sicherste, die je in den Vereinigten Staaten stattfand.