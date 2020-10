„Frontalangriff auf die Grund- und Freiheitsrechte“

In seiner Wortwahl blieb Kickl deftig. So seien die durchgesickerten Maßnahmen ein „Frontalangriff auf die Grund- und Freiheitsrechte unter dem Deckel der Volksgesundheit“. Zudem verglich er das Vorgehen der Regierung mit dem Beginn des Austrofaschismus, Österreich werde mehr und mehr zum totalitären Staat. Die Kritik werde er auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) persönlich vorbringen, kündigte er an.