Nun ist es offiziell: In Österreich tritt ab Dienstag, 0 Uhr, ein neuer Lockdown in Kraft. Das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs ist dann zwischen 20 und 6 Uhr untersagt, es gelten aber Ausnahmen. Gastronomiebetriebe werden geschlossen, der Handel bleibt offen. Die Maßnahmen werden demnächst präsentiert (Livestream oben) und, wie im Covid-19-Gesetz vorgesehen, am Sonntag noch dem Hauptausschuss im Parlament vorgelegt. Die Ausgangsbeschränkungen gelten vorerst bis inklusive 12. November 2020, die restlichen Maßnahmen bis 30. November. Polizeiliche Kontrollen im privaten Wohnbereich bleiben weiterhin tabu.