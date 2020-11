Absagen von sehnlichst erwarteten Filmstarts von Blockbustern, wie etwa des neuesten „James Bond“, hinterließen auch an den zwei Standorten der Kinokette in Mattersburg und Parndorf Spuren. Denn mit den fehlenden Kassenschlagern blieben Besucher aus. Zuletzt wurde noch der Spielplan adaptiert. „Wir haben unser Filmprogramm angepasst und einige Tage spielfrei gehabt“, erklärt Langhammer. Filmliebhaber, die trotz Sicherheitsvorkehrungen in die Lichtspielhäuser pilgerten, stehen nun vor verschlossenen Türen.