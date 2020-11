„Gespalten wie zuletzt in den 1850er-Jahren“

Eine verständliche Entscheidung, wenn man den gehässigen und untergriffigen Wahlkampf zwischen Trump und Biden Revue passieren lässt: „Die Vereinigten Staaten sind so gespalten wie zuletzt in den 1850ern, also der Zeit vor dem Bürgerkrieg“, erklärt Stefan Rabitsch vom Zentrum für Inter-Amerikanische Studien der Universität Graz. Der gebürtige Fohnsdorfer hat bei Forschungsreisen erlebt, wie die Politik Freundschaften beendet und Familien entzweit hat.