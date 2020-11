Stark weiterverbreitet hat sich das tückische Virus ebenso durch viele private Treffen. Weit prekärer als die Clusterbildung in den Schulen ist indes die Verbreitung des Virus in den Pflegeheimen, wo der Schutz der Risikogruppe aktuell gefährdeter denn je ist. Mehr als 300 Personen aus knapp einem Dutzend Betreuungszentren in allen Landesteilen haben sich – wie mehrfach berichtet – in den vergangenen beiden Monaten infiziert.