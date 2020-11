Nötig war die Übersiedelung aufgrund der beschränkten Möglichkeiten am alten Standort. Nach einer Bauzeit von etwas mehr als einem Jahr können die Mitarbeiter nun in einer Käserei, die den Anforderungen einer modernen Produktion gerecht wird, ihren täglichen Aufgaben nachgehen. Es kann auch wesentlich mehr produziert werden, denn „am alten Standort konnten wir nur drei Millionen Liter pro Jahr verarbeiten. Die 57 Mitgliedsbetriebe liefern jedoch jährlich 4,3 Millionen Liter an. So mussten wir bisher den Rest als hochwertigen Rohstoff verkaufen“, erklärt Genossenschaftsobmann Thomas Loferer.