Es soll ein besonderer Moment für die Helden des Alltags sein, wenn sie von Sparkasse und „Krone“ für ihre Mitmenschlichkeit vor den Vorhang geholt werden. Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklungen wären diese emotionalen Momente, die die Preisträger in den letzten Jahren erleben durften, in diesem so schwierigen Jahr nicht möglich. Daher ist die Entscheidung gefallen, dass „Helfen beim Helfen“ zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird, wenn es wieder leichter ist, Freude zu teilen. Bereits zahlreiche Nominierungen haben die „Krone“ erreicht, diese behalten natürlich ihre Gültigkeit. Sobald ein neuer Termin feststeht, wird dies in der „Krone“ kommuniziert. Wer einen stillen Helden kennt, der vor allem jetzt in Krisenzeiten ohne Hintergedanken für seine Mitmenschen da ist, kann diese Person oder diesen Verein jederzeit unter stillehelden@kronenzeitung.at nominieren.