Passagier Leben gerettet

Dass Schalber Passagieren in Not hilft, kam schon öfter vor. Einmal wurde er auch zum Lebensretter. „Das war in den 90er Jahren. Als ich die Toiletten kontrollierte, lag ein älterer Herr auf dem Boden, der einen Herzinfarkt hatte.“ Die Situation ging dank des Zugchefs glimpflich aus.