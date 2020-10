Der ungeschlagene Spitzenreiter Leipzig gastiert heute in der sechsten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga beim Tabellensechsten Borussia Mönchengladbach. Während die von Ex-Salzburg-Erfolgscoach Marco Rose betreuten Gladbacher am Dienstag beim 2:2 gegen Spaniens Meister Real Madrid bis zur 87. Minute 2:0 führten und eine starke Champions-League-Leistung boten, schlitterten die Leipziger 24 Stunden später in ein 0:5-Debakel bei Englands Rekordchampion Manchester United. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!