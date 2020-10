Von der Straße kam ein Ungar (49) in Nußdorf mit seinem Pkw am Freitagabend ab und krachte frontal in einen Baum. Dabei erlitt er leichte Verletzungen an der Nase. Der 49-Jährige lehnte eine medizinische Versorgung ab. Der durchgeführte Alko-Test ergab 0,92 Promille.