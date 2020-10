Es werde in Richtung eines Minus von 8, 9 Prozent und einer hohen Arbeitslosigkeit gehen, sagte Schellhorn im ORF-Radio Ö1. Entscheidend werde, wie streng und wie lange der Lockdown sein wird, so der Vertreter des wirtschaftsliberalen Thinktanks am Samstag weiter. Für KMU, die vom Staat geschlossen werden, sollte es wie in Deutschland 75 Prozent des Vorjahresumsatzes ersetzt geben, für Große 70 Prozent, das wäre ein Ansatz. „Zurückzahlen werden wir das alle müssen in den nächsten Jahrzehnten.“ Solange es keine Medikamente gebe, werde es immer wieder Rückschläge - also Wellentäler - geben. 2021 werde wirtschaftlich nicht so erfreulich werden wie bisher erwartet bzw. erhofft, so Schellhorn.