Nach Angaben der BBC ist der schottische Schauspieler Sir Thomas Sean Connery im Alter von 90 Jahren verstorben. Connery hatte ab den 1960er-Jahren als Geheimagent James Bond Berühmtheit erlangt und etablierte sich in der Folge als gefragter Charakterdarsteller. So brillierte er in der Romanverfilmung „Der Name der Rose“ und in Hollywood-Hits wie „Indiana Jones“, „Jagd auf Roter Oktober“ und „The Rock“. Connery wurde 1989 zum Sexiest Man Alive gekürt - damals war er bereits 69 Jahre alt. 2004 hatte er seine Filmkarriere beendet.