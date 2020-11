Bei politisch und gesellschaftskritisch tickenden Menschen wie den Musikern der Müßig Gang bleibt genug Raum, um sich auch kritisch zu äußern. „Heilen“ etwa spielt auf die fehlende Diskursbereitschaft von Menschen mit unterschiedlichen Meinungen und Ansichten an. „Es geht darum, den anderen in seiner Andersartigkeit zu respektieren und ihn trotz allem zu schätzen. Man muss diese Schwarz-Weiß-Welt endlich aufbrechen und an anderen Meinungen wachsen, sie als Gewinn betrachten und nicht immer von oben herab draufhauen.“ Die fehlende Diskussionskultur werde von der Politik vorgelebt. „Politiker gehen in Nachrichtensendungen gar nicht mehr auf Fragen ein, sondern reden einfach das, was sie loswerden wollen.“ Der „Herrgott“ kritisiert subtil die Religion und endet damit, dass der Protagonist am Ende doch lieber Atheist bleibt. „Wir betreiben hier aber keine Blasphemie“, bekräftigt Gratzl, „Wolfgang Teuschl wurde mit seinem Lied ,Da Jesus und seine Hawara‘ vorgeworfen, alles ins Lächerliche zu ziehen, aber wir hinterfragen. Jeder kann und soll sich seinen Gott so machen, wie er will - nur Ausgrenzung darf nicht sein. Religion war oft der Motor für Hass und Konflikte. Wir üben also nicht Religionskritik, sondern kritisieren, was der Mensch aus dem Glauben so alles macht.“