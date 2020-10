In der neuen Verordnung der Bundesregierung, die ab Mitte oder Ende der kommenden Woche gelten soll, sind strenge Einschnitte in den Sport vorgesehen. So dürfen nur noch Sportler, die im Spitzensport tätig sind oder jene, die ihre sportliche Tätigkeit beruflich ausüben und daraus Einkünfte erzielen, weiterhin Sportstätten zum Zweck der Ausübung von Sport betreten.