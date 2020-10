Der zweite Lockdown, der ab Dienstag in Österreich in Kraft tritt, sorgt für große Verunsicherung in der Gastronomie. „Wir sind nicht die Verursacher der steigenden Anzahl an Corona-Neuinfektionen“, hält Gastro-Spartenobmann Mario Pulker fest. Eine schnelle, unbürokratische Lösung sei bei den Umsatzentschädigungen wünschenswert, um den angeschlagenen Lokalen zu helfen.