Einen Tag nach dem verheerenden Erdbeben in der Ägais, das mehr als 20 Todesopfer forderte, gehen die Rettungsarbeiten in der Westtürkei weiter. In der stark betroffenen Millionenmetropole Izmir wird in den Trümmern nach Überlebenden gesucht. Eine Frau, die mit ihren vier Kindern in einem eingestürzten Gebäude von Schutt begraben wurde, konnte auf ihre missliche Lage aufmerksam machen. Helfer versuchten, zu der Familie vorzudringen.