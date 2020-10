Am kommenden Montag tritt der zweite Lockdown in Österreich in Kraft. Ab Dienstag, 0 Uhr, muss man einen von fünf Gründen vorweisen, wenn man sich zwischen 20 und 6 Uhr außerhalb der eigenen vier Wände aufhält. Die Ausnahmen: Abwendung von Gefahr, Hilfe für Unterstützungsbedürftige, Deckung der Grundbedürfnisse, berufliche Zwecke sowie Aufenthalt im Freien zur körperlichen oder psychischen Erholung. Viele Menschen müssen nun also wieder auf Zusammenkünfte mit der Familie oder Freunden verzichten. Doch auch in Zeiten des „Social Distancing“ ist es möglich, „spielerisch“ mit den Liebsten in Kontakt zu bleiben (siehe Video oben).