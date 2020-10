Drei Jugendlichen in der englischen Stadt Epping ist offenbar mächtig fad gewesen. Sie mussten von der örtlichen Feuerwehr aus einem Wäschetrockner befreit werden. Die Einsatzkräfte seien am Freitag zu einer Wäscherei gerufen worden und hätten die jungen Männer in dem großen Trockner gefunden.