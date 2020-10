Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Perg fuhr am 31. Oktober um 3.30 Uhr mit seinem PKW von Mitterkirchen kommend in Richtung Mauthausen. In Au an er Donau kam er von der Straße ab. Dabei riss er ein Verkehrszeichen mit und rutschte über ein Feld direkt in den Garten eines 66-Jährigen, wodurch die Gartenhecke und der PKW stark beschädigt wurden. Der 22-Jährige legte das Verkehrszeichen sowie die vordere Kennzeichentafel seines Fahrzeuges auf die Rückbank, versperrte den PKW in dem Garten und ergriff zu Fuß die Flucht.