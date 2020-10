Mit diesem Eigentor von Milos Vidovic führte Zemun zur Halbzeit gegen Radnicki 1:0 in einem Spiel der ersten Spielklasse Serbiens, auch genannt „Prva Liga“. Doch erstklassig ist das sicher nicht, was der Torhüter und der Verteidiger hier zusammenbringen. Höchstens in der Kategorie „Slapstics“. Radnicki drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit und gewann am Ende 2:1. Das kuriose Tor sehen Sie hier im Video.