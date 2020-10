Eine 90-jährige Frau mit Vorerkrankungen gilt als 20. Corona-Todesopfer in Kärnten. Sie ist als Patientin in einem Krankenhaus verstorben. Zudem sind in einem Beherbergungsbetrieb in Hermagor zwei Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Von gestern, Freitag, auf heute, Samstag, gab es in Kärnten 218 Neuinfektionen.