Heftiger Zwischenfall am Bahnhof von St. Valentin in Niederösterreich: Am späten Freitagabend entgleiste ein Güterzug, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Oberleitung sowie die Gleise wurden allerdings stark beschädigt, was eine Sperre und Zugverspätungen entlang der Weststrecke zur Folge hatte.