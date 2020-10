Die Pandemie hat bisher mehr als 229.000 Menschen in den Vereinigten Staaten das Leben gekostet und Millionen Jobs vernichtet. Inmitten der Gesundheitskrise wählen die Amerikaner am Dienstag ihren Präsidenten. Biden führt in einer landesweiten Umfrage mit 52 Prozent, während Trump auf 42 Prozent kommt. In vielen wahlentscheidenden US-Staaten wie Florida und Texas zeichnet sich allerdings ein knapper Ausgang ab.



Beide Kandidaten haben übrigens bereits ihre Stimme abgegeben. Mit einem Impfstoff sei vorerst nicht zu rechnen, so der renommierte Virologe Anthony Fauci.