Tatwaffe war 30 Zentimeter langes Messer

Der 21-jährige Tunesier hatte sich nach Angaben seiner Familie in den vergangenen zwei Jahren zunehmend isoliert und war religiös geworden. Am Donnerstag war Aouissaoui mit einem 30 Zentimeter langen Messer mit einer 17 Zentimeter langen Klinge auf Menschen in der Notre-Dame-Kirche losgegangen. Er schnitt einer 60-Jährigen und einem 54-jährigen Kirchenmitarbeiter die Kehle durch. Ein weiteres Opfer konnte sich zunächst in eine Bar flüchten. Die 44-jährige dreifache Mutter erlag dort wenig später ihren schweren Verletzungen.