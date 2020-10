Österreichs großes Eishockeytalent Marco Rossi hat am Freitag in der Schweizer National League debütiert. Der 19-jährige Vorarlberger kam beim 6:3-Heimsieg der ZSC Lions in Zürich über 13 Minuten der zweiten Linie zum Einsatz und bereitete das 3:0 durch Denis Hollenstein (26.) vor. Die Lions verbesserten sich mit dem ersten Sieg nach zuletzt drei Niederlagen auf Rang zwei, Davos ist weiter Schlusslicht.