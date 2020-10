Statistik spricht für Leipzig

Leipzig macht sich mit zwei Bilanzen Mut: In der Bundesliga ist man bei erst drei Gegentoren in dieser Saison noch ungeschlagen und hat in Gladbach alle bisherigen vier Spiele gewonnen (8:3 Tore). Trainer Julian Nagelsmann: „Wir dürfen nicht wieder wie in Manchester das Verteidigen komplett einstellen!“